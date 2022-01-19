Арестовано все имущество Порошенко и его супруги – "финальное" решение суда

Суд принял неожиданное решение по супруге пятого президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене. Кроме того, суд арестовал имущество супруги лидера "Европейской солидарности".

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", – сказано в постановлении суда.

О том, что арестовано еще и имущество жены Порошенко, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Под арест попали

принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве;

усадьба в Козине;

земельные участки;

акции Порошенко в ряде частных компаний;

банковские счета.

Кроме того, суд отпустил Порошенко под личное обязательство и обязал сдать паспорта для выезда за границу. Это самая легкая мера пресечения из всех возможных.

"Мы должны действовать адекватно и эффективно... Мы не празднуем, потому что я твердо подчеркиваю, что это элементы гибридной войны, чтобы запугать украинцев и снизить нашу способность к отпору", – прокомментировал Порошенко решение суда.

Отметим, что Государственное бюро расследований заявило, что суд не налагал арест на телеканалы "Прямой" и "5 канал". Арестована часть в уставном капитале ООО "Автор ТВ" и дочернего предприятия "ТРК "НБМ Запорожье", бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко.

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В чем обвиняют Порошенко

Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев.