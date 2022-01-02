2022 рік – вирішальний. Зеленський назвав сім ключових подій для України

Зеленський повідомив про плани на 2022 рік. Колаж "Сьогодні"

Якщо в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський говорив про досягнення України у 2021-му, то тепер перерахував плани на 2022 рік. Він вважає наступний рік вирішальним для України, та пояснив чому.

Про це він написав у своїй колонці для НВ.

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"Втома – це відчуття, яке залишається найбільш помітним у нашому суспільстві… Жодна людина не може і не повинна терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов'язана пропонувати рішення, які здатні вберегти суспільство від таких відчуттів. З цього погляду 2022 рік вирішальний для України", – написав він.

Вакцинація

Глава держави заявив, що лише повний курс вакцинації для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, щоб забути про карантин.

"Тенденція на 2022 рік, яку вже бачимо серед економічно вагомих країн, передбачає, що суспільства, які відстають у вакцинації, відставатимуть і в економічному розвиткові. Але на сумлінність людей — захистити себе й близьких, зробивши щеплення, — лише держава не вплине. Тому для власників українських підприємств, лідерів думок, керівників релігійних спільнот та й просто для кожного, хто відповідальний за добробут своєї родини, обов’язково — пропагувати вакцинацію.

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Судова реформа

Зеленський бачить дуже важливим продовжити розпочату судову реформу, яка виявилася найсміливішою за всі роки незалежності.

"Ця реформа — як щеплення, але проти корумпованості й упередженості суддів. Уже зрозуміло: спротив очищенню судів і надалі буде шалений. Від затягування найменших процедур до намагань зламати реформу через Конституційний Суд. Дуже важливо, щоб суспільство сказало своє слово, якщо й для цього настане час".

Інфраструктурна реформа

Це наймасштабніше за останні 50 років оновлення усієї країни.

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"Ми не тільки продовжимо цю реформу, а й розширимо — зокрема, на "Укрзалізницю". Щоправда, довготривалий економічний ефект трансформація держави дасть лише тоді, коли її закріпить результат судової реформи".

Фінанси, пенсії, боротьба з корупцією та жодної бюрократії

Зеленський упевнений, що у 2022 році буде ще більший прогрес у трансформації держави.

"Зміцнення фінансового сектору, Національного банку та антикорупційних інституцій. Запуск другого рівня пенсійної системи і справжнього фондового ринку. Триватиме антибюрократична реформа, пряму користь від якої мають вже понад 10 мільйонів українців, користуючись "Дією". Думаю, за кілька років громадяни зможуть контактувати з державою без бюрократії — це безпрецедентно для України та більшості інших країн".

Як справи у Зеленського