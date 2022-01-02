2022 год – решающий. Зеленский назвал семь ключевых событий для Украины

Зеленский сообщил о планах на 2022 год. Коллаж "Сегодня"

Если в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский говорил о достижениях Украины в 2021-м, то теперь перечислил планы на 2022 год. Он считает наступивший год решающим для Украины, и объяснил почему.

Об этом он написал в своей колонке для НВ.

Реклама

"Усталость — это ощущение, которое остается наиболее заметным в нашем обществе … Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от подобных ощущений. С этой точки зрения 2022 год решающий для Украины", – написал он.

Вакцинация

Глава государства заявил, что только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине.

"Тенденция на 2022 год, которую уже видим среди экономически значимых стран, предполагает, что отстающие в вакцинации общества будут отставать и в экономическом развитии. Но на добросовестность людей — защитить себя и близких, сделав прививку, — только государство не повлияет. Поэтому для владельцев украинских предприятий, лидеров мнений, руководителей религиозных общин и просто для каждого, кто ответственен за благополучие своей семьи, обязательно пропагандировать вакцинацию".

Реклама

Судебная реформа

Зеленский видит очень важным продолжить начатую судебную реформу, которая оказалась наиболее смелой за все годы независимости.

"Эта реформа — как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время".

Инфраструктурная реформа

Это наиболее масштабное за последние 50 лет обновление всей страны.

Реклама

"Мы не только продолжим эту реформу, но и расширим, в частности, на "Укрзализныцю". Правда, долговременный экономический эффект трансформация государства даст только тогда, когда его закрепит результат судебной реформы".

Финансы, пенсии, борьба с коррупцией и никакой бюрократии

Зеленский уверен, что в 2022 году будет еще больше прогресса в трансформации государства.

"Укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов. Запуск второго уровня пенсионной системы и подлинного фондового рынка. Продолжится антибюрократическая реформа, прямую пользу от которой ощущают уже более 10 миллионов украинцев, пользующихся приложением "Дія". Думаю, через несколько лет граждане смогут контактировать с государством без бюрократии — это беспрецедентно для Украины и большинства других стран".

Как дела у Зеленского