Железобетонно! Закон об олигархах отменят – прогноз Тимошенко

По мнению Тимошенко, можно обратиться в Конституционный суд / Коллаж "Сегодня"
Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что принятый Верховной Радой 23 сентября закон №5599 будет легко отменен Конституционным судом.
Такое мнение высказала политик в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Так как процедура была нарушена... не просто нарушена, она была ужасно нарушена, грубо! теперь любой из депутатов может собрать подписи, может обратиться в Конституционный Суд – железобетонный аргумент отменить этот закон, принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен. Даже тот плохой", – заявила Юлия Владимировна в прямом эфире.
Спорный вопрос
Ранее в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.
При этом Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.
Закон об олигархах переголосуют из-за нелепой ошибки "слуг"
Что в законе
- 23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
- На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.
- Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.
- Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
- Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
- Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).