Зеленский снова едет в США: в ОПУ назвали цель поездки

Зеленский на сессии Генассамблеи ООН. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский после недавнего визита в США в этом месяце снова отправится в Америку, на этот раз в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщил РБК-Украина пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Готовим визит в Нью-Йорк", – сказал он.

На Банковой уточнили, что Зеленский едет в США на заседание Генассамблеи ООН. Ее сессии открывается 14 сентября, а общие дебаты пройдут с 21 по 27 сентября. В какой именно день будет выступать Зеленский – пока не известно.

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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.

Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Также президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.