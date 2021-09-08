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Зеленський знову їде до США: в ОПУ назвали мету поїздки

Сергій Мартинець
8 вересня, 15:41
На початку місяця глава держави вже був у Вашингтоні і Каліфорнії, на черзі – Нью-Йорк

Зеленський на сесії Генасамблеї ООН. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський після нещодавнього візиту до США цього місяця знову відправиться до Америки, цього разу до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив РБК-Україна прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Готуємо візит до Нью-Йорка", – сказав він.

На Банковій уточнили, що Зеленський їде до США на засідання Генасамблеї ООН. Її сесія відкривається 14 вересня, а загальні дебати пройдуть з 21 по 27 вересня. В який саме день виступатиме Зеленський – поки не відомо.

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Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Нагадаємо, Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

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