Зеленський знову їде до США: в ОПУ назвали мету поїздки

Зеленський на сесії Генасамблеї ООН. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський після нещодавнього візиту до США цього місяця знову відправиться до Америки, цього разу до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Про це повідомив РБК-Україна прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
"Готуємо візит до Нью-Йорка", – сказав він.
На Банковій уточнили, що Зеленський їде до США на засідання Генасамблеї ООН. Її сесія відкривається 14 вересня, а загальні дебати пройдуть з 21 по 27 вересня. В який саме день виступатиме Зеленський – поки не відомо.
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го
- Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.
- Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.
- Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.
Нагадаємо, Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.
Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.