Зеленський знову їде до США: в ОПУ назвали мету поїздки

Зеленський на сесії Генасамблеї ООН. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський після нещодавнього візиту до США цього місяця знову відправиться до Америки, цього разу до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив РБК-Україна прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Готуємо візит до Нью-Йорка", – сказав він.

На Банковій уточнили, що Зеленський їде до США на засідання Генасамблеї ООН. Її сесія відкривається 14 вересня, а загальні дебати пройдуть з 21 по 27 вересня. В який саме день виступатиме Зеленський – поки не відомо.

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Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.

Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.

Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.

Нагадаємо, Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.