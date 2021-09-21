Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Президент встретится с генсеками ООН и НАТО

Зеленский прибыл в США. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Офис Президента.

"Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи Президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций", – говорится в сообщении.

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Визит Зеленского в США

20 сентября начался визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября. В Министерство иностранных дел Украины сообщалы, что Генеральная Ассамблея включила в повестке дня вопрос о временно оккупированные Россией территории Украины.

Три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи

Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.