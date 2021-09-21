Зеленський прибув з робочим візитом в США. Президент зустрінеться з генсека ООН і НАТО

Зеленський прибув в США. Колаж "Сегодня"
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.
Про це повідомляє Офіс Президента.
"Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій ", – йдеться в повідомленні.
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Візит Зеленського в США
20 вересня розпочався візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки, де він уже бував 31 серпня і 1 вересня. До Міністерства закордонних справ України сообщали, що Генеральна Асамблея включила в порядок денний питання про тимчасово окуповані Росією території України.
Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї
- Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
- поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
- подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.
Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.
Також Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.