"Издеваются!" — Порошенко готовит ответ Зеленскому по подозрению в госизмене

Дружественными отношения двух президентом назвать точно нельзя / Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований Украины он не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля. Политик считает, что уголовное преследование – это всего лишь зависть Зеленского.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" рассказал во время интервью 5 каналу.

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Мнение Порошенко

"Любые действия Зеленского отнюдь не мешают моим планам. Зеленский меня ненавидит. Зеленский боится меня. Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искаженного правосудия. Это началось не сегодня. Это уже длится почти три года", – рассказал Порошенко во время интервью.

Петр Алексеевич рассказал, почему не мог взять повестку на допрос под стенами Верховной Рады: "Мой график как пятого президента составляется заранее. Поскольку Зеленский поручил незаконную слежку за мной – он точно знает, что у меня после завершения парламентской недели запланированы международные визиты. У меня был визит в Стамбул. Зеленский с большой ревностью относится к этому и пытается вмешаться в мою деятельность как государственного деятеля, препятствуя иностранным визитам".



"Через день у меня три дня встреч в Польше – с депутатами Сейма, с руководством Комитета международных дел, участие в Форуме по безопасности и интервью. Что нужно делать Зеленскому? Сказать: "Нет, мы его вызовем и снова будем делать издевательства через повестки". Разве это для меня новость? Я три года по 130 делам хожу по вызову, но у меня есть свой график. Но я ломать его по прихоти Зеленского не собираюсь. Посмотрите на этот идиотизм! Если вы хотите поговорить о государственной измене, я приеду – поговорим. Если вы хотите поговорить о финансировании терроризма, я приеду – поговорим", – резюмировал Порошенко.

Дела политика

Петра Алексеевича подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По версии следствия, Порошенко мог участвовать в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По этому же делу проходит кум Путина нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

18 декабря пятый президент Украины совершил визит к Вселенскому Патриарху Варфоломею. Таким образом стала известна цель его спешной поездки в Стамбул, где политик оказался сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить ему повестку.

Тем временем исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда для Порошенко.

Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.