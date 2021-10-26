Зеленский еще в лидерах, но Разумков растет. Что показывают последние рейтинги

Разумков (справа) метит на кресло президента? Коллаж "Сегодня"

Народная поддержка президента Владимира Зеленского в последнее время падает, хоть он и остается пока в лидерах "президентского" рейтинга. А вот еще недавний его соратник Дмитрий Разумков, который был уволен с должности спикера парламента, наоборот растет в рейтингах. Неизменно на втором месте идет "вечный" соперник Зеленского Петр Порошенко. Мы сравнили результаты двух социологических опросов.

Опрос Центра Разумкова при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине

Опрос был проведен с 14 по 20 октября. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

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Украинцам задали вопрос, кого бы поддержали на президентских выборах, если бы они состоялись уже в ближайшие выходные. Зеленский получил бы наибольшее количество голосов – 25,7% тех, кто примет участие в выборах и уже определилсяс кандидатом.

Ближайшие преследователи Зеленского:

лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 14%;

сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 11,7%;

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 10,1%;

народный депутат Дмитрий Разумков – 8,8%;

лидер партии "Наши" Евгений Мураев – 6,3%;

глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 5%.

Социологи отмечают, что в сравнении с началом лета, сейчас рейтинг Разумкова вырос на 4%. Он единственный, кто показал рост народной поддержки.

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У президента потери рейтинга составили примерно 3% от летних показателей.

Киевский международный институт социологии

Исследование проходило 15-18 октября, было опрошено 1200 респондентов.

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Согласно результатам опроса, Владимир Зеленский выиграл бы сейчас выборы – его поддержали 24,7% опрошенных, которые пошли бы на выборы и точно знают, за кого будут голосовать.

Ближайшие преследователи существенно отстают от президента:

Петр Порошенко – 15,6%;

Юлия Тимошенко – 12,2%;

Юрий Бойко – 9,4%;

Игорь Смешко – 7,8%;

Дмитрий Разумков – 7,1%;

Евгений Мураев – 6,2.

КМИС, как и центр Разумкова, выдает примерно те же потери рейтинга Зеленского в 3%. У Разумкова плюс 4%.

Как мы писали недавно, данные всеукраинского опроса общественного мнения показали, что более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет офшорные счета за границей.

Кроме того, партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге.