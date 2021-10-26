Зеленський ще у лідерах, але Разумков росте. Що показують останні рейтинги

Разумков (праворуч) мітить на крісло президента? Колаж "Сьогодні"
Народна підтримка президента Володимира Зеленського останнім часом падає, хоч він і залишається поки що у лідерах "президентського" рейтингу. А ось ще недавній його соратник Дмитро Разумков, якого було звільнено з посади спікера парламенту, навпаки, зростає у рейтингах. Незмінно на другому місці йде "вічний" суперник Зеленського Петро Порошенко. Ми порівняли результати двох соціологічних опитувань.
Опитування Центру Разумкова за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні
Опитування було проведено з 14 до 20 жовтня. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.
Українцям поставили запитання, кого б підтримали на президентських виборах, якби вони відбулися вже найближчими вихідними. Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів – 25,7% тих, хто візьме участь у виборах і вже визначився з кандидатом.
Найближчі переслідувачі Зеленського:
- лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 14%;
- співголова "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 11,7%;
- лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 10,1%;
- народний депутат Дмитро Разумков – 8,8%;
- лідер партії "Наші" Євген Мураєв – 6,3%;
- голова партії "Сила та честь" Ігор Смешко – 5%.
Соціологи зазначають, що порівняно з початком літа зараз рейтинг Разумкова зріс на 4%. Він єдиний, хто показав зростання народної підтримки.
У президента втрати рейтингу становили приблизно 3% від літніх показників.
Київський міжнародний інститут соціології
Дослідження проходило 15-18 жовтня, було опитано 1200 респондентів.
Згідно з результатами опитування, Володимир Зеленський виграв би зараз вибори – його підтримали 24,7% опитаних, які б пішли на вибори і точно знають, за кого голосуватимуть.
Найближчі переслідувачі суттєво відстають від президента:
- Петро Порошенко – 15,6%;
- Юлія Тимошенко – 12,2%;
- Юрій Бойко – 9,4%;
- Ігор Смєшко – 7,8%;
- Дмитро Разумков – 7,1%;
- Євген Мураєв – 6,2.
КМІС, як і центр Разумкова, видає приблизно ті самі втрати рейтингу Зеленського у 3%. У Разумкова плюс 4%.
Як ми писали нещодавно, дані всеукраїнського опитування громадської думки показали, що понад 50% українців вірять, що Зеленський має офшорні рахунки за кордоном.
Крім того, партія "Слуга народу" вперше з 2019 року втратила лідируючу позицію у рейтингу.