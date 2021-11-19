"Зеленский дал приказ!": Бурба поставил точку в главной загадке "вагнергейта"

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, участвовавший в организации спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и фигурирующий в расследовании Bellingcat, рассказал, кто дал приказ перенести финальную часть спецоперации.

Об этом Бурба сказал в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Что произошло на Банковой

"Что произошло 23 числа (23 июля 2020 года – Авт) – произошел доклад президенту двух людей, меня и человека, который отвечал за нашу совместную работу. Мы к президенту не попали. Нам сказали, что к нам спустятся. Нас попросили подойти на второй этаж в кабинет главы Офиса. Это уже шла финальная стадия операции. Нам было сообщено помощниками, что с нами будет разговаривать глава Офиса. В связи с тем, что он был допущен и делегирован президентом Украины, я получил указание, касающиеся перенесения финального этапа. Я не просто получил указание – я получил ответ, что это указание президента. Особа, которая была перед этим делегирована президентом, сообщила, что это указание президента", – заявил в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" Василий Бурба.

Правда, Бурба указывает, что письменного указания не существует.