Загадка семьи мэра Павлова: теперь говорят, что его брата отравили

Официально причины смерти брата мэра еще не сообщили / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

Знакомые семьи бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился в августе при загадочных обстоятельствах, заговорили об убийстве его младшего брата, тело которого нашли в его квартире 18 октября.

"Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%", – об этом заявила журналистам депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

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По словам политика, медики уже провели вскрытие тела погибшего брата экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрея. Однако причины смерти 47-летнего мужчины пока не обнародованы.

Мнение депутата

"Уже провели вскрытие тела Андрея, но пока нам ничего не говорят. Официально. Неофициально – причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать. Мне сказали, что у него дома полиция нашла 7 тысяч долларов, их изъяли. Но Андрей получал официально чистую зарплату на "Арселор Миттал" 40 тысяч грн, плюс премии. Он был начальником цеха. Он мог себе позволить есть нормальную еду и нормальное что-то выпить под повод, как и все. И друг его и соседи, и его знакомые говорят все как один, что никогда его пьяным не видели. Он не злоупотреблял спиртным", – поделилась своим мнением Виктория Третяк.

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