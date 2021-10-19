Загадка сім'ї мера Павлова: тепер кажуть, що його брата отруїли

Офіційно причини смерті брата мера ще не повідомили / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"

Знайомі сім'ї колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився у серпні за загадкових обставин, заговорили про вбивство його молодшого брата, тіло якого знайшли в його квартирі 18 жовтня.

"Я впевнена, що його отруїли. Якщо причина смерті дійсно отруєння, він точно не сам це зробив. Я впевнена на 100%", – про це заявила журналістам депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.

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За словами політика, медики вже провели розтин тіла загиблого брата ексмера Кривого Рогу Костянтина Павлова – Андрія. Однак причини смерті 47-річного чоловіка поки не оприлюднені.

Думка депутата

"Уже провели розтин тіла Андрія, але поки нам нічого не говорять. Офіційно. Неофіційно – причини смерті придумують. Це почалося ще вчора зі зливу про нібито його алкоголізм. Намагатимуться дискредитувати. Мені сказали, що у нього вдома поліція знайшла 7 тисяч доларів, їх вилучили. Але Андрій отримував офіційно чисту зарплату на "Арселор Міттал" 40 тисяч грн, плюс премії. Він був начальником цеху. Він міг собі дозволити їсти нормальну їжу і нормальне щось випити під привід, як і всі. І друг його, і сусіди, і його знайомі кажуть всі як один, що ніколи його п'яним не бачили. Він не зловживав спиртним", – поділилася своєю думкою Вікторія Третяк.

Як розвивалися події