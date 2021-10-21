Ясько назвала главную причину, почему Саакашвили в тюрьме

Ясько назвала Саакашвили личным узником Путина. Коллаж "Сегодня"
Народный депутат Елизавета Ясько заявила, что ее возлюбленный Михеил Саакашвили удерживается в грузинском СИЗО из-за президента РФ Владимира Путина и назвала его политическим узником Кремля.
Об этом пишет ГОРДОН.
По ее словам, против приезда политика была и грузинская власть, и даже Россия.
"Причем с разных сторон, потому что грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить... Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина... Потому что Михеил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине", – сказала Ясько.
Она отметила, что Саакашвили осознавал, что если он приедет в Грузию, то его могут задержать.
"Прекрасно понимал, что его могут арестовать. Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы", – добавила нардеп.
Саакашвили в грузинском заточении
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
- Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили.