"Я попал прямо в волчью пасть": эмоциональное выступление Саакашвили в суде

Так Саакашвили доставляют из военного госпиталя в здание суда в Тбилиси / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили впервые обратился к сторонам судебного процесса, который с 29 ноября проходит в Тбилисском городском суде. Он заявил, что не верит в объективность этих судей и считает себя человеком, который пережил пытки.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия online".

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Выступление в клетке

"Единственная функция сегодняшней уродливой системы – чтобы я не вышел из тюрьмы живым. Не лучше ли сначала потребовать моего освобождения из заложников. Как только в этой стране будет справедливый суд, где не будет этих актеров, и будут настоящие судьи, настоящие прокуроры, я вам даю честное слово, я готов доказать. Я никуда не убегаю. Я приехал и попал прямо в волчью пасть. Я готов предстать перед тем судом и пусть судит меня, когда он будет, хоть через 1 год, 2 года или три. Я не прошу защитить меня, Михеила Саакашвили, но осудите пытки любого человека. Осудите несправедливый суд в отношении любого человека. Осудите бесчеловечное обращение не с президентом, а в отношении любого рядового грузина", – сказал Саакашвили.

Также политик заявил, что какой-то плохой из него вышел коррупционер, про борьбу с коррупцией которого публиковали книги на Западе, как пример борьбы с этим явлением.

"Я не могу принять несправедливость, я не могу принять оскорбление, я не могу принять упоминание слова "коррупция" в связи с Саакашвили, потому что у Всемирного банка был единственный случай, когда он опубликовал книгу о преодолении коррупции в стране. Это удалось только одной стране, и это была Грузия. Генпрокурор Голландии пригласил меня в Генеральную прокуратуру, в настоящую прокуратуру, а не в это уродство, прочитать голландским прокуратурам лекцию о борьбе с коррупцией и, конечно, это не дает покоя Иванишвили. Кроме того, пригласили 9 бывших прокуроров в отставке", – заявил Саакашвили.

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Ситуация