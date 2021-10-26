Выгонят ли Разумкова из Рады? "Слуга народа" дала четкий ответ

Мошенец поставила точку в вопросе Разумкова? Коллаж "Сегодня"
Фракция "Слуга народа" не намерена лишать Дмитрия Разумкова депутатского мандата – этот вопрос даже не обсуждается внутри политической силы. Об этом заявила в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале Украина 24 народный депутат от "Слуги народа" Алена Мошенец
Один из гостей студии напомнил ей, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Разумков прямо спросил главу фракции "СН" Давида Арахамию о лишении мандата, на что тот не ответил. А вот другие "слуги" якобы неоднократно говорили, что Разумкова могут лишить мандата депутата.
В студии прозвучал конкретный вопрос, выгонят ли бывшего спикера из Рады.
"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе, на наших (заседаниях) фракциях не было. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова", – сказала Мошенец.
"Битва" за мандат Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
- На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.
- В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.
- А недавно Разумков обратился к "слугам" из-за своего мандата. По его словам, его скорее застрелят, чем выгонят из парламента.