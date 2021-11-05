Скандал с победой Терехова – принято решение о "спорных" голосах

Избирком отказал в пересчете голосов и отмене победы Терехова. Фото: коллаж "Сегодня"

Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра. Нарушения выявила гражданская сеть ОПОРА.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова.

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Согласно постановлению Харьковской городской избирательной комиссии, расхождения в подсчете голосов в пользу Терехова на 10 участках приняли во внимание, но в действиях участковых комиссий нарушений не выявлено.

В удовлетворении остальных требований наблюдателя от гражданской сети ОПОРА Николая Зинченко, среди которых была отмена решения о признании Игоря Терехова мэром Харькова, городская комиссия отказала.

Голоса случайно перешли Терехову?

ЦИК Украины потребовал от Харьковской городской территориальной избирательной комиссии разъяснить, как некоторые голоса могли перейти в пользу Терехова, поскольку в протоколах участковых комиссий и районной есть расхождения.

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В то же время, по мнению члена ЦИК Ирины Ефремовой, выявленные нарушения не повлияют на результат.

"Мы говорим о 50% и одном голосе, на сегодняшний день отрыв – 0,66%, 1900 голосов. Даже если они пересчитают, это никак не повлияет на исход выборов", – заявила она в эфире "Украинского радио. Харьков".

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