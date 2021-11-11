"Вы выполняете приказ Путина!": Саакашвили устроил громкий скандал тюремщикам (видео)

Саакашвили отказывался выходить из авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили не захотел выходить из автомобиля и устроил перепалку с представителями пенитенциарной службы. Видео инцидента он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вы сейчас выполняете приказ Путина! Ваши внуки поймут, что вы убийца. Я не пойду сюда пешком!" – сказал Саакашвили в машине скорой помощи, когда его против его воли перевели в Глданскую тюрьму.

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Накануне Саакашвили доставили в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили. Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, указав: "Без комментариев". На входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, несколько человек буквально занесли Саакашвили в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.

Ситуация с Саакашвили

Накануне консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 октября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии №12 .

. Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.

Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.

Голодовка Саакашвили