"Вы недооцениваете Россию": журналист предупредил Зеленского о сценарии 2014 года

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Украина готовится к любому сценарию относительно агрессии России. Один из Журналистов сказал, что Украина недооценила Россию, и спросил, не боится ли страна перспективы.

"Мы максимально готовимся к любому сценарию, у нас их много. Мы делаем все что можно, готовимся к высоким возможным угрозам, но понимаем реальность, где находимся. Мы видим все эти 100 тыс. военных. Риск в том, что их много и может быть случайная или неслучайная провокация, мы можем потерять большое количество людей. В 2014 не было такой армии, и люди все воспринимали по-другому. Сейчас так не будет, что кто-то захватит какую-то часть. Мы точно понимаем, что происходит, это не гражданская война, будет большая война, и мы понимаем все риски. Я делаю все как президент Украины", — сказал он.

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