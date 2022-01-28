"Ви недооцінюєте Росію": журналіст попередив Зеленського про сценарій 2014 року

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами заявив, що Україна готується до будь-якого сценарію щодо агресії Росії. Один із журналістів сказав, що Україна недооцінила Росію.
"Ми максимально готуємося до будь-якого сценарію, у нас їх багато. Багато хто з них знає спецслужби ваших країн, у нас немає секретів від наших партнерів. Готуватися чи говорити конкретику, що ми робимо, – це різні речі. Я вважаю, має бути тиха військова підготовка і тиха дипломатія. Ми робимо все, що можна, готуємося до високих можливих загроз, але розуміємо реальність, де знаходимося. Я не можу бути правий чи неправий, ми всі бачимо ці 100 тисяч військових. Ризик у тому, що їх дуже багато і можебути випадкова або невипадкова провокація, і почнеться можлива ескалація. Ми можемо втратити велику кількість людей", – сказав він.
За словами Зеленського, повторення 2014 року у сучасній Україні бути не може. Він пояснив, як змінилася ситуація за цей час.
"Я вважаю, що так не закінчиться, як було у 2014 році. Тоді не було такої армії, і люди все сприймали по-іншому. Нині усі дуже патріотично налаштовані. І всі бачать, що сталося на тимчасово окупованих територіях. Усі точно знають, що ми так не хочемо. І так не буде, що хтось захопить якусь частину. Ніхто не зможе потім сказати, як Росія, що "нас там немає, це місцеве населення". Ніяке місцеве населення нічого не захоплюватиме. Ми знаємо настрої людей, і це не просто цифри. Ми приїжджаємо в ці міста, розмовляємо з людьми, і точно розуміємо, що відбувається. Тож це буде відкрита війна. Ми розуміємо всі ці ризики. І я роблю все як президент України", – сказав він.
Що ще сказав Зеленський
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.
- Президент розповів, чим небезпечна паніка в Україні через імовірну війну. Зеленський наголосив, що країна зазнає економічних втрат через заяви про агресію Росії.
- Також Зеленський відповів на питання про те, чи є Лондон центром відмивання російських грошей.
- Володимир Зеленський розповів, що "має свої секрети, як і президент США Джо Байден".
- Президент зазначив, що Україна має потужну армію та здатна себе захистити від російської агресії. "Ситуація така, що ми повністю довіряємо нашій армії, це не новачки, це не якісь там хлопчики. Це серйозна армія", – сказав він.
- Зеленський сказав, що евакуація дипломатів із посольств низки країн – це помилка. Він порівняв співробітників дипмісій з капітанами кораблів та заявив, що Україна – не "Титанік".