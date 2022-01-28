"У мене є секрети": Зеленський розповів, що "приховує" від Байдена

Президент України Володимир Зеленський розповів, що має свої секрети, як і президент США Джо Байден.
Таку заяву він озвучив на брифінгу, відповідаючи на запитання, що знає про російську загрозу, чого не знає Байден.
"Я думаю, що в мене, як у президента незалежної країни, також можуть бути свої секрети, як і у президента США. Я думаю, що у нас можуть бути відкриті выдносини, і наші спецслужби діляться багатьма речами", – сказав він.
Президент зазначив, що "тримає руку на пульсі" щодо ситуації на Донбасі.
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"Є різного характеру перехоплення інформації. Ми розуміємо, коли працює ДРГ, як працюють ДРГ. Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і в багатьох сферах нашої держави. Не хочу, щоб була зайва паніка, але ми впораємося із такими питаннями нашими внутрішніми силами, партнери нам допомагають", – сказав він.
Що ще сказав Зеленський
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.
- Зокрема, він розповів, чим небезпечна паніка в Україні через ймовірну війну.
- Також президент відповів на запитання про те, чи є Лондон центром відмивання російських грошей.
- Володимир Зеленський розповів, що обговорював з Джо Байденом санкції проти РФ та західну підтримку України.
- Крім того, він розповів, що Україна має потужну армію та здатна себе захистити від російської агресії. "Ситуація така, що ми повністю довіряємо нашій армії, це не новачки, це не якісь там хлопчики. Це серйозна армія", – сказав президент.