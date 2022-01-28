"У мене є секрети": Зеленський розповів, що "приховує" від Байдена

Президент зазначив, що справляється з безпековими питаннями внутрішніми силами, без участі союзників

Зеленський розповів про "секрети від Байдена". Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що має свої секрети, як і президент США Джо Байден.

Таку заяву він озвучив на брифінгу, відповідаючи на запитання, що знає про російську загрозу, чого не знає Байден.

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"Я думаю, що в мене, як у президента незалежної країни, також можуть бути свої секрети, як і у президента США. Я думаю, що у нас можуть бути відкриті выдносини, і наші спецслужби діляться багатьма речами", – сказав він.

Президент зазначив, що "тримає руку на пульсі" щодо ситуації на Донбасі.

"Є різного характеру перехоплення інформації. Ми розуміємо, коли працює ДРГ, як працюють ДРГ. Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і в багатьох сферах нашої держави. Не хочу, щоб була зайва паніка, але ми впораємося із такими питаннями нашими внутрішніми силами, партнери нам допомагають", – сказав він.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.