Вторжение России в Украину: Путин назвал условия

Путин надеется на диалог / Фото: Коллаж: Сегодня

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось. Об этом сообщают РИА Новости.

"Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать", – сказал он.

По его словам, дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.

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"Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – заявил Путин.

Ранее мы писали о том, что президент Украины на пресс-марафоне 26 ноября сказал, что лидер РФ Владимир Путин должен публично заявить об отсутствии планов нападения на Украину.

Угроза вторжения РФ

В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.

Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Что думает Украина

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что блицкрига против Украины не будет, но у Путина есть другой сценарий. По его словам, у хозяина Кремля менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине. По его мнению, Кремль повышает ставки перед переговорами с Западом своими военными угрозами.

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В свою очередь Дмитрий Ярош недавно предрек скорый распад России. Он считает, что Путин подтолкнул РФ к развалу, пойдя войной на Украину и оккупировав Крым.