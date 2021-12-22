Вторжение через Донбасс: Россия собирает наемников для войны в Украине – СМИ

Российские наемники опять готовятся к войне/Коллаж "Сегодня"

С осени в России проходит вербовка наемников, которым сообщают, что они отправляются на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшим маршем на Украину. Вербуют для военной командировки бывших участников частных военных компаний (ЧВК), участников боевых действий на территории Украины.

Об этом узнало российское агентство "Медуза".

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Что известно

Журналистам издания бывший военнослужащий Егор, который участвовал в гражданской войне в Сирии в качестве наемника ЧВК Вагнера, рассказал, что осенью ему предложили новую боевую командировку. "(Вербовщик) позвонил месяца два назад. Сказал, что новый проект разворачивается", – рассказал мужчина "Медузе".

В начале декабря Егор встретился с вербовщиком, который рассказал, что месте подготовки будущего отряда — учебный центр в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону, а дальше выдвигаются в сторону Украины. Он отказался.

По мнению Егора, такого широкого набора на "украинское направление" не было уже несколько лет. "Думаю, сейчас самая активная (кампания. – Ред.) с 2014 года", – рассказал собеседник "Медузы". При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: "Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются силой некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда".

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По данным "Медузы", предложение поехать в "оплачиваемую командировку в Украину" с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и рядовые ветераны конфликта в Донбассе. Идет набор и среди жителей оккупированных территорий Украины.

Издание обратилось за разъяснениями в Минобороны России, однако на момент публикации ответа не было.

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