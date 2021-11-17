Вторая часть расследования Bellingcat: почему "вагнеровцы" задержались в Минске

Неожиданно наемники задержались в Минске/Коллаж "Сегодня"
Опубликована вторая части отчета интернет-издания по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".
В ней, в часности, рассказано, что операция по доставке боевиков в Киев была неожиданно отложена.
Операцию решено было отложить на пять дней, а потом разъединили боевиков по разным отелям.
"В отеле на все дни не хватало места, поэтому 27 июля 32 из 33 боевиков были переселены в санаторий "Беларусочка" за чертой города. Оставшийся наемник – единственный с белорусским паспортом – остался у родственников в Минске", – сказано в отчете о расследовании.
Расследование
- Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль (2015 год) в эфире Украина 24 заявил, что операция провалилась из-за непрофессионализма и некомпетентности украинской власти.
- В самом расследовании рассказывается, что сценарий спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе, начал разрабатываться в 2018 году.
- Для максимального правдоподобия решили использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге, Россия, в 2012 году.
- Также в расследовании сказано, что о спецоперации с "вагнеровцами" президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал 15 июня 2020 года.