Вторая часть расследования Bellingcat: почему "вагнеровцы" задержались в Минске

Неожиданно наемники задержались в Минске/Коллаж "Сегодня"

Опубликована вторая части отчета интернет-издания по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

В ней, в часности, рассказано, что операция по доставке боевиков в Киев была неожиданно отложена.

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Операцию решено было отложить на пять дней, а потом разъединили боевиков по разным отелям.

"В отеле на все дни не хватало места, поэтому 27 июля 32 из 33 боевиков были переселены в санаторий "Беларусочка" за чертой города. Оставшийся наемник – единственный с белорусским паспортом – остался у родственников в Минске", – сказано в отчете о расследовании.

Расследование