Друга частина розслідування Bellingcat: чому "вагнерівці" затрималися у Мінську

Несподівано найманці затрималися у Мінську / "Колаж "Сьогодні"

Опублікована другу частину звіту інтернет-видання з розслідувань у зонах військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

У ній, зокрема, сказано, що операцію з доставки бойовиків до Києва було несподівано відкладено.

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Операцію вирішили відкласти на п'ять днів, а потім роз'єднали бойовиків по різних готелях.

"У готелі на всі дні не вистачало місця, тому 27 липня 32 із 33 бойовиків було переселено до санаторію "Білорусочка" за межею міста. Найманець, що залишився, — єдиний з білоруським паспортом — залишився у родичів у Мінську", – сказано у звіті про розслідування.

Розслідування