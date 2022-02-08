Встреча Зеленского и Бербок сорвалась: CNN назвал неожиданную причину

Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, у которого (в свою очередь) изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Учитывая все это, запланированная встреча и была отменена, как передает УНИАН.

"Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона изменила эти планы", – сказала Бербок.

По ее словам, нужно координировать графики, и поэтому она вынуждена была скоординировать свои планы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не создавать какую-то конспирологию вокруг этого". "Мы с пониманием относимся к этой ситуации с французской стороны. Во-вторых, никаких проблем со встречей с президентом нет", – добавил он.

Все оказалось не так

В тоже время журналист CNN Джейк Тэппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству" сообщил, что встреча Зеленского и Бербок отменилась из-за нежелания последней публично заявлять об отказе Германии от "Северного потока-2", а также поставлять Украине оружие.

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"Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что глава МИД отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток-2", даже если Россия вторгнется, а также из-за отказа Германии оказать Киеву военную помощь. Официально это было описано как ошибка в планировании. Многие из Восточной Европы и Киева все больше считают Германию союзником России, чем Запада", – процитировал он слова источника в своем Twitter.

По результатам переговоров Кулебы и Бербок стало известно, что Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения нашей стране.

Встреча глав МИД

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок встретились в Киеве 7 февраля. Как рассказал Кулеба, это был обмен мнениями между "друзьями и партнерами, которые стремятся к одному – урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами".

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