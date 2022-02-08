Зустріч Зеленського та Бербок зірвалася: CNN назвав несподівану причину

Зеленський скасував зустріч із очільницею МЗС ФРН / Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським разом із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у якого (в свою чергу) змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона до України. З огляду на все це запланована зустріч і була скасована, як передає УНІАН.

"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани", – сказала Бербок.

За її словами, потрібно координувати графіки, і тому вона мусила скоординувати свої плани.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "не створювати якоїсь конспірології навколо цього". "Ми з розумінням ставимося до цієї ситуації з французької сторони. По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає", – додав він.

Все виявилося не так

Водночас журналіст CNN Джейк Теппер з посиланням на "джерело, близьке до українського уряду", повідомив, що зустріч Зеленського та Бербок скасувалась через небажання останньої публічно заявляти про відмову Німеччини від "Північного потоку – 2", а також постачати Україні зброю.

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"Джерело, близьке до українського уряду, повідомило мені, що президент Зеленський скасував зустріч з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що очільниця МЗС відмовилася заявляти, що Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік – 2", навіть якщо Росія вторгнеться, а також через відмову Німеччини надати Києву військову допомогу. Офіційно це було описано як помилка у плануванні. Багато хто зі Східної Європи та Києва все більше вважають Німеччину союзником Росії, ніж Заходу", – процитував він слова джерела у своєму Twitter.

За результатами переговорів Кулеби та Бербок стало відомо, що Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння нашій країні.

Зустріч голів МЗС

Дмитро Кулеба та Анналена Бербок зустрілися у Києві 7 лютого. Як розповів Кулеба, це був обмін думками між "друзями та партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами".

Допомога від Німеччини