"Вопрос принципа": Кулеба рассказал, будут ли переговоры с "ЛДНР"

Дмитрий Кулеба (слева) и боевики на Донбассе (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация хочет, чтобы Украина начала прямые переговоры с руководителями боевиков так называемых республик "ЛНР" и "ДНР", но они не состоятся. По его словам, это главное требование России.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Этого не случится, это вопрос принципа", – подчеркнул министр.
Кулеба также отметил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрены Минскими соглашениями.
"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", – сказал Кулеба.
По его словам, Россия таким образом хочет снять с себя всякую ответственность за происходящее на Донбассе, выставив себя не как участника конфликта.
Переговоры с боевиками
- Накануне в СМИ появилась информация о том, что на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже якобы поднимут вопрос о переговорах Украины с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг слухи. Он заявил, что позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она соответствует украинским интересам, поэтому никаких переговоров с боевиками не будет.
- Кроме того, в Кремле ответили, будет ли диалог президента РФ Владимира Путина с боевиками "ЛДНР".
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.