"Питання принципу": Кулеба розповів, чи будуть переговори з "ЛДНР"

Дмитро Кулеба (ліворуч) та бойовики на Донбасі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація хоче, щоб Україна розпочала прямі переговори з керівниками бойовиків так званих республік "ЛНР" та "ДНР", але вони не відбудуться. За його словами, це головна вимога Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна .
"Цього не станеться, це питання принципу", – наголосив міністр.
Кулеба також зазначив, що прямі переговори з бойовиками не передбачені Мінськими угодами.
"Це конфлікт між Україною та Росією, який вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними", – сказав Кулеба.
За його словами, Росія таким чином хоче зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, виставивши себе не як учасника конфлікту.
Переговори з бойовиками
- Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі нібито порушать питання про переговори України з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".
- Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував чутки. Він заявив, що позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам, тому жодних переговорів із бойовиками не буде.
- Крім того, у Кремлі відповіли, чи буде діалог президента РФ Володимира Путіна з бойовиками "ЛДНР" .
- 19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.