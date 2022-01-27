"Питання принципу": Кулеба розповів, чи будуть переговори з "ЛДНР"

Дмитро Кулеба (ліворуч) та бойовики на Донбасі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація хоче, щоб Україна розпочала прямі переговори з керівниками бойовиків так званих республік "ЛНР" та "ДНР", але вони не відбудуться. За його словами, це головна вимога Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна .

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"Цього не станеться, це питання принципу", – наголосив міністр.

Кулеба також зазначив, що прямі переговори з бойовиками не передбачені Мінськими угодами.

"Це конфлікт між Україною та Росією, який вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними", – сказав Кулеба.

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За його словами, Росія таким чином хоче зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, виставивши себе не як учасника конфлікту.

Переговори з бойовиками