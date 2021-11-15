"Слуга народа" в каждом селе. Какие задачи у нового главы партии после Корниенко

Уже в ноябре у партии "Слуга народа" появится новый глава / Коллаж "Сегодня"

Как известно, нынешнего главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко в прошлом месяце назначили первым вице-спикером Верховной Рады. Обязанностей стало больше, ответственность возросла и Корниенко решил выбрать что-то одно. Поэтому вскоре после назначения он объявил, что уходит с должности главы политсилы.Кто его может заменить и чем будет заниматься новый партийный лидер – узнавал сайт "Сегодня".

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Поступок, заслуживающий уважения

Народные депутаты из фракции монобольшинства поддерживают Корниенко в этом решении. "Слуга народа" Александр Качура рассказал об этом для "Сегодня":

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"Он много сделал. Но, мне кажется, он принял правильное решение для себя, чтобы не распыляться и заниматься исключительно вопросами реформы парламента. Это было его решение, он долго взвешивал. Он думал об этом, говорил, что будет передавать полномочия. Такой поступок заслуживает уважения".

Нардеп Александр Качура уважает поступок своего коллеги / Фото: пресслужба "Слуги народа"

Задача – построить партийную структуру

Качура также назвал задачи, которые будут стоять перед последователем Корниенко:

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"Задачи очень прагматичные. Это строительство партии. Ее нужно опускать до уровня самых наименьших населенных пунктов. Учитывая количество населения я считаю, что партия "Слуга народа" должна быть представлена в каждом селе, в каждом ОТГ. Сейчас пока что, как правило, это представительства ячеек только на уровне областей. Также предстоит работа с активом партии. Я имею в виду, в каждой партии самая главная ценность – это люди. С ними нужно работать, проводить тренинги", – объясняет депутат.

Все это делается ради подготовки к будущим выборам. Глава политсилы должен непосредственно руководить всеми процессами.

"Это огромнейший штат людей, которые потенциально будут работать сейчас со всеми гражданами, потому что мы партия власти. А в перспективе — с избирателями. Чтобы доносить им позицию фракции, организовывать для мажоритарных депутатов встречи. Это и решение проблем, контроль за выполнением законов, которые принимает власть, а дальше реализовывает Кабмин. Партия должна следить, чтобы это на месте было. Это должен быть человек, у которого день должен начинаться в Черниговской области, а заканчиваться, условно, в Херсоне. А следующий — где-то вообще в Луганской области", – об этом в комментарии "Сегодня" сказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Нардеп Устенко рассказывает о подготовке к будущим выборам / Фото: пресслужба "Слуги народа"

Все решит консенсус

По словам депутатов, уже в ноябре станет понятно, кто после Александра Корниенко займет самый высокий партийный пост. Сколько людей хотят попробовать себя на эту должность не знают. Но говорят, что новоизбранный вице-спикер от партии не отвернется.

Тут воды еще может утечь очень много. Я не знаю, кто это точно будет. Но это партия будет решать. Конечно, будет консенсус и президента, и партии, и главы партии Корниенко. Я думаю, Александр не уходит и не будет полностью отстранен от партийной деятельности. Он будет оставаться в процессе, он будет советовать, принимать участи, но уже меньше, чем он делал до этого, — говорит нардеп Устенко.

Из фамилий парламентарии называют только одну кандидатуру — Елену Шуляк. В пресс-службе "Слуги народа" говорят, что политик пока не дает комментариев по этому поводу и просят дождаться съезда.