"Слуга народа" в каждом селе. Какие задачи у нового главы партии после Корниенко

Уже в ноябре у партии "Слуга народа" появится новый глава / Коллаж "Сегодня"
Как известно, нынешнего главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко в прошлом месяце назначили первым вице-спикером Верховной Рады. Обязанностей стало больше, ответственность возросла и Корниенко решил выбрать что-то одно. Поэтому вскоре после назначения он объявил, что уходит с должности главы политсилы.Кто его может заменить и чем будет заниматься новый партийный лидер – узнавал сайт "Сегодня".
Поступок, заслуживающий уважения
Народные депутаты из фракции монобольшинства поддерживают Корниенко в этом решении. "Слуга народа" Александр Качура рассказал об этом для "Сегодня":
"Он много сделал. Но, мне кажется, он принял правильное решение для себя, чтобы не распыляться и заниматься исключительно вопросами реформы парламента. Это было его решение, он долго взвешивал. Он думал об этом, говорил, что будет передавать полномочия. Такой поступок заслуживает уважения".
Задача – построить партийную структуру
Качура также назвал задачи, которые будут стоять перед последователем Корниенко:
"Задачи очень прагматичные. Это строительство партии. Ее нужно опускать до уровня самых наименьших населенных пунктов. Учитывая количество населения я считаю, что партия "Слуга народа" должна быть представлена в каждом селе, в каждом ОТГ. Сейчас пока что, как правило, это представительства ячеек только на уровне областей. Также предстоит работа с активом партии. Я имею в виду, в каждой партии самая главная ценность – это люди. С ними нужно работать, проводить тренинги", – объясняет депутат.
Все это делается ради подготовки к будущим выборам. Глава политсилы должен непосредственно руководить всеми процессами.
"Это огромнейший штат людей, которые потенциально будут работать сейчас со всеми гражданами, потому что мы партия власти. А в перспективе — с избирателями. Чтобы доносить им позицию фракции, организовывать для мажоритарных депутатов встречи. Это и решение проблем, контроль за выполнением законов, которые принимает власть, а дальше реализовывает Кабмин. Партия должна следить, чтобы это на месте было. Это должен быть человек, у которого день должен начинаться в Черниговской области, а заканчиваться, условно, в Херсоне. А следующий — где-то вообще в Луганской области", – об этом в комментарии "Сегодня" сказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко.
Все решит консенсус
По словам депутатов, уже в ноябре станет понятно, кто после Александра Корниенко займет самый высокий партийный пост. Сколько людей хотят попробовать себя на эту должность не знают. Но говорят, что новоизбранный вице-спикер от партии не отвернется.
Тут воды еще может утечь очень много. Я не знаю, кто это точно будет. Но это партия будет решать. Конечно, будет консенсус и президента, и партии, и главы партии Корниенко. Я думаю, Александр не уходит и не будет полностью отстранен от партийной деятельности. Он будет оставаться в процессе, он будет советовать, принимать участи, но уже меньше, чем он делал до этого, — говорит нардеп Устенко.
Из фамилий парламентарии называют только одну кандидатуру — Елену Шуляк. В пресс-службе "Слуги народа" говорят, что политик пока не дает комментариев по этому поводу и просят дождаться съезда.