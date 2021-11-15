"Слуга народу" у кожному селі. Які завдання у нового голови партії після Корнієнка

Вже у листопаді у партії "Слуга народу" з'явиться новий глава/Колаж "Сьогодні"

Як відомо, нинішнього голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка минулого місяця призначили першим віцеспікером Верховної Ради. Обов'язків побільшало, відповідальність зросла і Корнієнко вирішив вибрати щось одне. Тому незабаром після призначення він оголосив, що йде з посади голови політсили. Хто його може замінити і чим займатиметься новий партійний лідер – дізнавався сайт "Сьогодні".

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Вчинок, що заслуговує на повагу

Народні депутати з фракції монобільшості підтримують Корнієнка у цьому рішенні. "Слуга народу" Олександр Качура розповів про це для "Сьогодні":

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"Він багато зробив. Але, мені здається, він прийняв правильне рішення для себе, щоб не розпорошуватися і займатися виключно питаннями реформи парламенту. Це було його рішення, він довго зважував. Він думав про це, говорив, що передаватиме повноваження. Такий вчинок заслуговує на повагу".

Нардеп Олександр Качура поважає вчинок свого колеги/Фото: пресслужба "Слуги народу"

Завдання – побудувати партійну структуру

Качура також назвав завдання, які стоятимуть перед послідовником Корнієнка:

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"Завдання дуже прагматичні. Це будівництво партії. Її потрібно опускати до рівня найменших населених пунктів. Враховуючи кількість населення, я вважаю, що партія "Слуга народу" має бути представлена у кожному селі, у кожному ОТГ. Зараз поки що, як правило, це представництва осередків лише на рівні областей. Також має бути робота з активом партії. Я маю на увазі, у кожній партії найголовніша цінність – це люди. З ними потрібно працювати, проводити тренінги", – пояснює депутат.

Все це робиться задля підготовки до майбутніх виборів. Голова політсили має безпосередньо керувати всіма процесами.

"Це величезний штат людей, які потенційно працюватимуть зараз із усіма громадянами, бо ми партія влади. А в перспективі — з виборцями. Щоб доносити їм позицію фракції, організовувати для мажоритарних депутатів зустрічі. Це і розв'язання проблем, контроль за виконанням законів. Партія має стежити, щоб це на місці було. Це має бути людина, у якої день має починатися на Чернігівщині, а закінчуватися, умовно, у Херсоні. А наступний — десь взагалі на Луганщині", – про це в коментарі "Сьогодні" сказав нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко

Нардеп Устенко розповідає про підготовку до майбутніх виборів/Фото: пресслужба "Слуги народу"

Все вирішить консенсус

За словами депутатів, уже в листопаді стане зрозуміло, хто після Олександра Корнієнка обійме найвищу партійну посаду. Скільки людей хочуть спробувати себе на цю посаду, не знають. Але кажуть, що новообраний віцеспікер від партії не відвернеться.

Тут ще води може витекти дуже багато. Я не знаю, хто це точно буде. Але це партія вирішуватиме. Звичайно, буде консенсус і президента, і партії та голови партії Корнієнка. Я думаю, Олександр не йде і не буде повністю відсторонений від партійної діяльності. Він залишатиметься у процесі, він радитиме, братиме участь, але вже менше, ніж він робив до цього, — каже нардеп Устенко.

З прізвищ парламентарії називають лише одну кандидатуру. Олену Шуляк. У пресслужбі "Слуги народу" кажуть, що політик поки що не дає коментарів із цього приводу, і просять дочекатися з'їзду.