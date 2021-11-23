США дадут оружие на войну с Путиным: СМИ узнали, что получит Украина

США раздумывают над отправкой в Украину ракет Stinger. Фото: коллаж "Сегодня"
Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне угрозы нового вторжения России.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
В новый пакет помощи Украине могут войти противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger и минометы. Также США рассматривают возможность отправки военных советников и вооружения, которое Вашингтон закупал для Афганистана, в частности вертолеты Ми-17.
При этом некоторые люди в Белом доме опасаются, что предоставление Украине нового вооружения, такого как Stinger, Россия может расценить как эскалацию.
Кроме того, источники сообщили, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками по разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял: для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
- Генерал Николай Маломуж предрек России провал в Украине.