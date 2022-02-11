В СНБО рассказали, чем закончится попытка России захватить Харьков

Алексей Данилов рассказал о защите Харькова от вторжения / Фото: Reuters, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Харьков будет защищен в случае нападения России, ответил на вопрос журналистов секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после выездного заседания, который транслировал телеканал "Украина 24".
"Харьков будет защищен, и это будет обязательно, в случае российской агрессии. Только непонятно, зачем россиянам такие хлопоты, как наша страна. Поверьте, мы ничего отдавать не собираемся. Нам чужое не нужно, но и свое не отдадим, и они об этом знают, они в курсе позиции наших граждан. Мы будем воевать за свою землю. Мы за все время существования нашей страны ни на кого не нападали, но свое отдавать не будем. Но наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств будет достаточно, в том числе благодаря помощи, которую мы получили от наших партнеров", — сказал он.
Почему речь о Харькове?
Президент Украины Владимир Зеленский 21 января заявлял, что если Россия решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.
Позже у Зеленского объяснили слова об оккупации Харькова Россией. Пресс-секретарь главы государства заявил, что слова президента выдернули из контекста.
В свою очередь, министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятности оккупации Харькова Россией на сегодняшний день нет.
Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что в случае российской агрессии на защиту города встанут не только местные жители, но и все украинцы.
Угроза нападения России
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянули войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость – 2022".
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под этим предогом начать вторжение. Еще один вариант событий – это если главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".
- Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Путин собрал 100-тысячную армию возле Украины. Он также рассказал о безопасности внутри страны и у кк границ.
- Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.