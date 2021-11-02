В "Слуге народа" объяснили, почему сейчас нельзя забрать мандат у Разумкова

Разумков не боится "слуг". Фото: коллаж "Сегодня"

На данный момент экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова нельзя лишить депутатского мандата, поскольку нет соответствующей процедуры. Это может произойти только в том случае, если он сам напишет заявление на выход из фракции.

Об этом рассказал телеканалу Дом нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

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"Нет пока процедуры, которая бы позволила лишить его мандата. Но, если у коллег есть какие-то варианты… Я, как юрист, не вижу. Если в этом они видят целесообразность какую-то, юридический механизм, пожалуйста, пусть они озвучат такие варианты", – сказал он.

Александр Качура не видит оснований забрать мандат у Разумкова. Фото: facebook.com/o.kachura

Качура отметил, что можно было бы забрать мандат, если бы Разумков написал заявление о выходе из фракции, но такого он пока не делал.

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"Разумков, насколько мне известно, не писал заявление о выходе из фракции. Если такое заявление есть, то тогда это основание для того, чтобы его лишить депутатского мандата. Пока такого заявления я не видел. Возможно, у юристов фракции другая позиция. Но я говорю навскидку, что сейчас таких оснований я не вижу", – подчеркнул депутат.

"Битва" за мандат Разумкова

7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.

На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.

В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

Как мы уже писали, Разумков оказался в уникальной ситуации. Оказывается, он все еще может числиться "слугой народа", несмотря на то, что когда был избран главой парламента, то стал внефракционным.