В "Слуге народа" готовятся выгнать депутата из Рады – заявление

Роман Соха уверен, что юридических оснований лишить его "корочки" нет / Коллаж "Сегодня"
Народный депутат-мажоритарщик Роман Соха, который 1 декабря решил выйти из фракции "Слуга народа", подтвердил, что на него оказывается давления с целью лишить его мандата.
Об этом рассказал народный депутат в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".
Что происходит
"Буквально вчера Дмитрий Разумков комментировал этот вопрос... по поводу того, что действительно на меня оказывается давление с точки зрения лишения депутатского мандата. Разумков сказал четко, что на сегодняшний день законных оснований это сделать нет. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что мажоритарщик не может лишиться мандата", – сказал Соха.
Мажоритарщик добавил, что журналисты первые узнают, если такие попытки "нахрапом по принципу "врагам – закон, а своим – все", в отношении него будут происходить".
"Есть весеннее разъяснение ЦИК, где по одному депутату давался запрос о лишении его мандата после того, как он перестал быть членом фракции "Слуга народа". На это состав ЦИК ответил: "Извините, мы не можем так сделать, потому что так и так". Есть ст. 81 Конституции Украины, есть разъяснение Конституционного суда", – объяснил Соха, почему нет законного способа лишить его мандата.
Ситуация
- Разумкова также хотели лишить мандата на прошедшем 15 ноября съезде партии "Слуга народа". Но в итоге не поставили этот вопрос на обсуждение.
- Сам Разумков заявлял о намерениях бороться за депутатский мандат. Политик отметил, что в случае изгнания из Верховной Рады готов обжаловать такое решение в суде.
- В самой фракции "Слуга народа" считают, что при выходе из их команды избранники должны сложить мандат.
- Даже подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко, который недавно вышел из СИЗО, заявлял, что не собирается отказываться от депутатского мандата.