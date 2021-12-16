Проходной двор, депутаты в бешенстве: как выглядит студия телеканала "Рада" в кулуарах – фото

На обновление телеканала уже потратили 320 миллионов гривен / Коллаж "Сегодня"

15 декабря государственный парламентский телеканал "Рада" вышел в эфир из обновленной студии, развернутой прямо в кулуарах парламента Украины, и сразу окунулся в водоворот скандалов. Народные депутаты недовольны соседством телевизионной студии, которая оказалась полностью открытая как для самих народных избранников, так и для работающих здесь журналистов.

Как выглядит студия

Сайт "Сегодня" посетил студию телеканала "Рада" и сделал фотообзор.

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Студия телеканала "Рада", которая развернулась прямо в кулуарах Верховной Рады

Студия оказалась прямо в эпицентре закулисья парламента. Депутатам и журналистам других СМИ теперь приходится ходить через студию.

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Такой открытостью уже воспользовался пятый президент Украины Петр Порошенко. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прямо во время прямого эфира зашел в студию (поднялся на подиум) и начал перепалку с ведущими телеканала "Рада".

На две подобные студии (вторую оборудуют в Кабмине) ушел ни один миллион гривен

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Благодаря тому, что все происходит в прямом эфире, Петр Алексеевич имел возможность на государственном телеканала рассказать, что "Рада" теперь обслуживает интересы Офиса президента и весь этот "банкет" за бюджетный счет.

Благодаря телевизионному освещению теперь кулуары Верховной Рады заполнены синим цветом.

Первые скандалы