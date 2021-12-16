Прохідний двір, депутати в сказі: як виглядає студія телеканалу "Рада" у кулуарах – фото

На оновлення телеканалу вже витратили 320 мільйонів гривень / Колаж "Сьогодні"

15 грудня державний парламентський телеканал "Рада" вийшов в ефір із оновленої студії, розгорнутої прямо в кулуарах парламенту України і відразу зануреної у вир скандалів. Народні депутати незадоволені сусідством телевізійної студії, яка виявилася повністю відкритою як для самих народних обранців, так і для працюючих тут журналістів.

Як виглядає студія

Сайт "Сьогодні" відвідав студію телеканалу "Рада" та зробив фотоогляд.

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Студія телеканалу "Рада", яка розгорнулася прямо у кулуарах Верховної Ради

Студія опинилася прямо в епіцентрі залаштунків парламенту. Депутатам та журналістам інших ЗМІ тепер доводиться ходити через студію.

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Такою відкритістю вже скористався п'ятий президент України Петро Порошенко. Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прямо під час прямого ефіру зайшов у студію (піднявся на подіум) та розпочав перепалку із ведучими телеканалу "Рада".

На дві подібні студії (другу обладнують у Кабміні) пішов не один мільйон гривень

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Завдяки тому, що все відбувається у прямому ефірі, Петро Олексійович мав можливість на державному телеканалі розповісти, що "Рада" тепер обслуговує інтереси Офісу президента та весь цей "банкет" за бюджетний рахунок.

Завдяки телевізійному освітленню тепер кулуари Верховної Ради наповнені синім кольором.

Перші скандали