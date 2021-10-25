В России грозятся развалить Украину как государство – испугались ракет

В Москве не остались незамеченными высказывания внештатного советника главы Офиса президента Украины, спикера украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича относительно ракет, которые Украина разрабатывает, и направлений, куда они могут быть нацелены. Там считают это высказывание Арестовича не более чем пиаром, но тем не менее и свои угрозы в наш адрес подолжают высказывать.

"Мы тут НАТО сдерживаем, какая Украина?"

"Понятное дело, что они могут нацелить даже ракеты собственного производства на территорию России. Но первый залп такой ракеты положит начало краху Украины как государства и повлечет за собой полнейший его развал. Кроме того, надо понимать, что Россия в состоянии обеспечить противоракетную оборону даже против НАТО и США, что уж говорить о стране такого уровня, как Украина", – заявил российским журналистам сенатор Совета Федерации РФ, председатель общественной организации Русская община Крыма Сергей Цеков.

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А вообще Цеков считает, что на протяжении всей истории своей независимости Украина проявляла агрессию и нетерпимость ко всему русскому, отсюда и высказывания, подобные заявлениям Арестовича.

Ракетный скандал

Вот уже несколько дней украинская и российская стороны обмениваются мнениями по поводу ракетного вооружения и куда боеголовки могут полететь.