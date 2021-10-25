У Росії погрожують розвалити Україну як державу – злякалися ракет

У Москві не залишилися непоміченими висловлювання позаштатного радника глави Офісу президента України, спікера української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексія Арестовича щодо ракет, які Україна розробляє, і напрямків, куди вони можуть бути націлені. Там вважають це висловлювання Арестовича не більше ніж піаром, але тим не менше і свої погрози на нашу адресу висловлюють.

"Ми тут НАТО стримуємо, яка Україна?"

"Ясна річ, що вони можуть націлити навіть ракети власного виробництва на територію Росії. Але перший залп такої ракети покладе початок краху України як держави і спричинить за собою цілковитий її розвал. Крім того, треба розуміти, що Росія в змозі забезпечити протиракетну оборону навіть проти НАТО і США, що вже говорити про країну такого рівня, як Україна", – заявив російським журналістам сенатор Ради Федерації РФ, голова громадської організації Російська громада Криму Сергій Цеков.

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А взагалі Цеков вважає, що протягом всієї історії своєї незалежності Україна проявляла агресію і нетерпимість до всього російського, звідси і висловлювання, подібні заявам Арестовича.

Ракетний скандал

Ось уже кілька днів українська і російська сторони обмінюються думками стосовно ракетного озброєння і куди вони можуть полетіти.