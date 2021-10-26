В организме Полякова обнаружено еще одно опасное вещество

Поляков был накачан опасной смесью. Коллаж "Сегодня"

В крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружен димедрол, который работал как усилитель для наркотика.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Hromadske.

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По его словам, целью димедрола является усиление действия наркотического вещества, а купить его в аптеке просто так нельзя. Как известно, ранее в его организме был обнаружен метадон. Он отметил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном".

"То есть, мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", – заявил Енин и добавил, что правоохранители пока не могут сказать, как димедрол попал в организм.

Замминистра подчеркнул, что следствие не исключает ни одну из версий смерти Полякова, хотя доказательств его убийства – пока нет.

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