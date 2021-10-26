В организме Полякова обнаружено еще одно опасное вещество

Поляков был накачан опасной смесью. Коллаж "Сегодня"
В крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружен димедрол, который работал как усилитель для наркотика.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Hromadske.
По его словам, целью димедрола является усиление действия наркотического вещества, а купить его в аптеке просто так нельзя. Как известно, ранее в его организме был обнаружен метадон. Он отметил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном".
"То есть, мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", – заявил Енин и добавил, что правоохранители пока не могут сказать, как димедрол попал в организм.
Замминистра подчеркнул, что следствие не исключает ни одну из версий смерти Полякова, хотя доказательств его убийства – пока нет.
Как развивались события
- Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже "скорая".
- 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
- Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
- Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
- Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
12 октября в Чернигове депутата похоронили. Туда приехали политики, случился даже скандал с Анной Скороход – бывшей сожительницей Полякова.