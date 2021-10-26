В організмі Полякова виявлено ще одну небезпечну речовину

Поляков був накачаний небезпечною сумішшю. Колаж "Сьогодні"

У крові померлого нардепа Антона Полякова виявлено димедрол, який працював як підсилювач для наркотику.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Hromadske.

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За його словами, метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини, а купити його в аптеці просто так не можна. Як відомо, раніше в його організмі було виявлено метадон. Він зазначив, що метадон із димедролом називають "вуличним метадоном".

"Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, отримана десь в неофіційній аптечній мережі", – заявив Єнін і додав, що правоохоронці поки що не можуть сказати, як димедрол потрапив до організму.

Заступник міністра підкреслив, що слідство не виключає жодної з версій смерті Полякова, хоча доказів його вбивства – поки що немає.

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Як розвивалися події

Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер.

13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.

Стало відомо, що перед смертю нардеп був в ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також вже дала свідчення.

Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон.

Експерти зазначають, що Поляков не став би приймати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений в крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.