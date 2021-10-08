В ночь смерти Полякова в Киеве отключили все камеры наблюдения? Мы проверили слухи

В Сети пишут, что камеры в ночь смерти Полякова были выключены / Фото: Коллаж: Сегодня
После смерти депутата Антона Полякова в Сети поползли слухи о том, что якобы в ту ночь отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Соответственно записей с них тоже нет.
"Сегодня" выяснили, правда ли это.
Названа причина смерти Полякова – результаты вскрытия
В частности, о выключенных камерах написали в Telegram-канале "Легитимный". В публикации напомнили, как депутат рассказывал о деньгах в конвертах за поддержку "слугами" закона об олигархах. После чего уже указали, якобы все камеры в ту ночь были выключены.
Однако в киевской мэрии сайту "Сегодня" пояснили, что система SmartCity вообще не может быть полностью отключена.
"Такое вообще невозможно. К системе подключены тысячи камер, плюс частные, которые согласились войти в SmartCity. Возможно, речь идет о поломке или повреждении какой-то одной камеры, такое может быть. Или, например, из-за отключения света", – сообщил нам источник в КГГА.
Версию о неработающих камерах SmartCity не подтверждают и в полиции Киева.
"По предварительной информации, камера на месте ЧП работала. Сейчас сотрудники полиции просматривают информацию, которую она содержит", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
- 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.