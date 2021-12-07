В Минобороны Украины дали совет Байдену на переговорах с Путиным

Резников обратился к Байдену с просьбой / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент США Джо Байден на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным должен отвергнуть "красные линии" Кремля. С таким призывом выступил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию CNN.
По словам министра, американский президент должен также в общении с главой РФ твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.
"Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы, чтобы он четко сформулировал хозяину Кремля, что здесь не может быть никаких российских "красных линий". "Красная линия" уже находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний", – заявил Резников.
Также он призвал президента США донести Владимиру Путину, что идея не провоцировать Россию не сработает.
Ранее Резников заявлял, что Россия в случае захвата Украины вряд ли одержит победу.
"Я не верю, что Россия победит в Украине. Скорее всего – это будет кровавая бойня, российские парни тоже будут возвращаться в гробах", — сказал он.
Путин и "красные линии"
1 декабря президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от пересечения "красных линий" на фоне заявлений США и Великобритании о том, что российское вторжение на Украину приведет к серьезным ответным дипломатическим и экономическим мерам.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден 7 декабря проведут переговоры. Обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границ Украины и расширение НАТО на восток.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры, сказал, что президенты России и США собираются обсуждать вопросы, а не заводить отношения в тупик. "Владимир Путин не раз говорил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но есть "красные линии" – сказал он.
Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".