В Германии отрицают подготовку эвакуации своих дипломатов из Украины

МИД Германии. Коллаж "Сегодня"
В Министерстве иностранных дел Германии опровергли информацию СМИ о том, что готовится эвакуация семей сотрудников посольства страны в Украине.
В связи с украинским кризисом Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время не принимает "никаких мер по сокращению сотрудников посольства" или членов их семей, пишет RND.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", — цитирует издание заявление Министерства иностранных дел Германии.
Слухи об эвакуации
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине. Якобы сотрудников семей тех, кто работает в посольстве, планируется вывезти из страны, если ситуация еще больше ухудшится. Отмечалось, что речь пока идет лишь о плане, а не о твердых намерениях.
Ранее об эвакуации сотрудников своего посольства в Украине, по слухам, задумались в США. СМИ сообщают, что эвакуация дипломатов может начаться уже в этот понедельник, 24 января.
Угроза вторжения в Украину
- Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск. Поэтому в Украине и мире заговорили о том, что не исключено начало большой войны.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
- Украина начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы со стороны Беларуси, где также наблюдается скопление российских войск — об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
- Телеканал CNN рассказал, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.