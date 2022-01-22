В Германии отрицают подготовку эвакуации своих дипломатов из Украины

МИД Германии. Коллаж "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел Германии опровергли информацию СМИ о том, что готовится эвакуация семей сотрудников посольства страны в Украине.

В связи с украинским кризисом Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время не принимает "никаких мер по сокращению сотрудников посольства" или членов их семей, пишет RND.

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"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", — цитирует издание заявление Министерства иностранных дел Германии.

Слухи об эвакуации

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине. Якобы сотрудников семей тех, кто работает в посольстве, планируется вывезти из страны, если ситуация еще больше ухудшится. Отмечалось, что речь пока идет лишь о плане, а не о твердых намерениях.

Ранее об эвакуации сотрудников своего посольства в Украине, по слухам, задумались в США. СМИ сообщают, что эвакуация дипломатов может начаться уже в этот понедельник, 24 января.

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