У Німеччині заперечують підготовку евакуації своїх дипломатів з України

У Міністерстві закордонних справ Німеччини спростували інформацію ЗМІ про те, що готується евакуація сімей співробітників посольства в Україні.

Через українську кризу Федеральне міністерство закордонних справ на даний час не вживає "жодних заходів щодо скорочення співробітників посольства" або членів їхніх сімей, пише RND.

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"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних місій в Україні, а також у тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні", – цитує видання заяву Міністерства закордонних справ Німеччини.

Чутки про евакуацію

Раніше німецька газета Bild повідомила, що Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів працівників посольства Німеччини в Україні. Нібито працівників сімей тих, хто працює в посольстві, планується вивезти з країни, якщо ситуація ще більше погіршиться. Зазначалося, що йдеться лише про план, а не про тверді наміри.

Раніше про евакуацію співробітників свого посольства в Україні, за чутками, замислилися у США. ЗМІ повідомляють, що евакуація дипломатів може розпочатися вже цього понеділка, 24 січня.

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