В Европе отвергли договор по НАТО — кто еще отказал России

Владимир Путин все еще на что-то надеется / Коллаж "Сегодня"
Растет список стран, которые заявляют о недопустимости поддержания договора о гарантиях безопасности России, который она намерена заключить исключительно с США. Свое слово сказали министерства обороны государств Северной Европы и Балтии.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.
Отказ
В заявлении оборонного ведомства Эстонии сказано, что 17 декабря министры обороны Северных и Балтийских стран встретились по видеомосту, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе. Все согласились, что Россия остается самой большой военной угрозой для Европы, а условия, которые она выдвигает, не могут быть приняты Западом ни при каких обстоятельствах.
Речь идет о министерствах обороны Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.
"Сегодня мы видим, что агрессивная позиция России только усиливается, а продолжающаяся эскалация представляет собой серьезную угрозу безопасности как Украины, так и Европы в целом", — резюмировал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Ситуация
- Как известно, 15 декабря Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.
- Каждый день в Москве выдвигают новые условия по рассмотрению данного документа. Теперь там хотят, чтобы договор по гарантиям безопасности, касающийся почти десятка независимых государств, заключили с РФ только США.
- Эстония первая заявила, что выдвинутые условия непреемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
- В Украине сложившаяся ситуация подтолкнула Верховную Раду разрешить допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.