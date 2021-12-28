В ЕС предложили выдвинуть Путину требования из-за Украины

По мнению министра обороны Литвы, НАТО стоит отвергнуть требования президента России / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО должен исключить требования президента России Владимира Путина о "гарантиях безопасности" и выдвинуть ему встречные. Такое мнение в интервью LRT выразил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Я считаю, что такие окончательные требования Путина должны быть отвергнуты и, по сути, должны быть выдвинуты требования самому Путину. Потому что красные линии, которые проводил и до сих пор проводит Запад, в том числе в Украине, нарушались им много раз", – сказал Анушаускас.

По его словам, от запланированных переговоров между Россией и США у него нет особых ожиданий.

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"Несомненно, мы можем поговорить, это то, что делают НАТО и США. Но я хотел бы подчеркнуть, что эти требования нарушают международное право и не принесут никакой стабильности в регион, а скорее разоружат его, дестабилизируют", – сказал он.

Украина сможет себя защитить

Также он подчеркнул, что ситуация с безопасностью остается сложной и меняется, и Россия продолжает аккумулировать силы возле Украины.

"Будут ли они использованы? Конечно, все зависит от политического решения Путина. Все надеются, что его не будет, но мы не можем учесть все перипетии авторитарных диктаторов. Я бы действительно не стал говорить о разгроме Украины, потому что я думаю, что у Украины есть как возможности, так и силы, чтобы серьезно противостоять и защищать свой суверенитет, я думаю, что это будет сделано ", – сказал министр.

Переговоры Россия – США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские переговоры о гарантиях безопасности пройдут сразу после новогодних каникул – за день до саммита Россия – НАТО. Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ – НАТО 12 января.

Что этому предшествовало