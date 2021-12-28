У ЄС запропонували висунути Путіну вимоги через Україну

На думку міністра оборони Литви, НАТО варто відкинути вимоги президента Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні. Таку думку в інтерв'ю LRT висловив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

"Я вважаю, що такі остаточні вимоги Путіна мають бути відкинуті, і, по суті, мають бути висунуті вимоги самому Путіну. Тому що червоні лінії, які проводив і досі проводить Захід, зокрема в Україні, порушувалися ним багато разів" , – сказав Анушаускас.

За його словами, від запланованих переговорів між Росією та США він не має особливих очікувань.

Реклама

"Безперечно, ми можемо поговорити, це те, що роблять НАТО і США. Але я хотів би наголосити, що ці вимоги порушують міжнародне право і не принесуть жодної стабільності в регіон, а скоріше роззброїть його, дестабілізують", – сказав він.

Україна зможе себе захистити

Також він наголосив, що ситуація з безпекою залишається складною та змінюється, і Росія продовжує акумулювати сили біля України.

"Чи будуть вони використані? Звичайно, все залежить від політичного рішення Путіна, всі сподіваються, що його не буде, але ми не можемо врахувати всі перипетії авторитарних диктаторів. Я б справді не став говорити про розгром України, бо я думаю, що у України є як можливості, так і сили, щоб серйозно протистояти та захищати свій суверенітет, я думаю, що це буде зроблено", – сказав міністр.

Переговори Росія – США

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори про гарантії безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул. за день самміту Росія – НАТО . Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня.

Що цьому передувало