Уже второй раз. Депутат Верховной Рады сломала ногу

Ирина Геращенко уже второй раз ломает одну и ту же ногу. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что сломала ногу, поскользнувшись на гололеде. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, раньше она уже ломала эту же ногу.

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"Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а здесь просто гололедица… Теперь восемь недель – костыли", – написала Геращенко.

В ответ на комментарии к посту она указала, что пострадала правая нога.

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Осторожно – гололед

31 декабря, накануне Нового года, под Киевом произошло массовое ДТП из-за гололеда. На Бориспольской трассе из-за скользкой дороги столкнулись около 20 автомобилей, несколько аварий произошли одна за другой.

К зимним погодным условиям еще необходимо привыкнуть, поэтому именно в декабре так было много случаев травмирования из-за гололедицы на дороге. Мы писали, как уберечься от травм зимой.

А что нового у самой Геращенко

В декабре нардеп попала в несколько неприятных ситуаций. Ирину Геращенко оскорбил "слуга" Александр Ковальчук. Она в ответ припомнила депутату маты в сессионном зале и заявила, что он уже успел извиниться.

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Геращенко заблокировали в Facebook, но она нашла виновных. По ее словам, это с ней случилось впервые за 15 лет.

А под конец работы парламента в 2021 году во время выступления с парламентской трибуны нардеп перепутала Порошенко с Зеленским, чем рассмешила депутатов в зале.